Comprimidos de ecstasy estavam dentro de pelúcias - Divulgação/ PRF

Publicado 13/02/2026 11:07 | Atualizado 13/02/2026 11:09

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um adolescente de 17 anos com 656 comprimidos de ecstasy escondidos dentro de brinquedos de pelúcia, nesta quinta-feira (12), no km 198 da BR-364, em Rondonópolis, no Mato Grosso. A abordagem foi feita em um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro (RJ)–Cuiabá (MT).



De acordo com a PRF, o jovem apresentou informações contraditórias sobre a viagem durante a fiscalização dos passageiros. Na bagagem de mão dele, os policiais encontraram 37 cigarros eletrônicos.

"Já no compartimento inferior do ônibus, foram encontradas três caixas contendo brinquedos e uma mala com roupas. Ao inspecionar os objetos, a equipe identificou que a droga estava escondida dentro de dois ursinhos de pelúcia e também no interior de um pote de condicionador", detalhou a corporação.



De acordo com a PRF, o adolescente afirmou que recebeu os comprimidos no Rio e que entregaria a carga em Cuiabá, onde receberia pagamento pelo transporte.

O jovem foi encaminhado à Polícia Civil. O caso segue em investigação.

