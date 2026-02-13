Prisão foi feito pelo Núcleo de Cooperação Policial Internacional Divulgação/ PF
PF prende russo foragido com alerta na lista vermelha da Interpol
Estrangeiro era alvo por crime de fraude
Justiça de Santa Catarina autoriza e corpo de cão Orelha é exumado
Quarto adolescentes são acusados de agredir violentamente o cachorro
Vídeo! Mulher se joga de carro em movimento para escapar de agressões no Ceará
Vítima correu até posto da PRF após salto; companheira foi presa em flagrante
Saída de Toffoli da relatoria do caso Banco Master gera reação no Congresso: 'CPI é fundamental'
Ministro decidiu deixar cargo após PF apontar citações do nome dele
Homem morre após ficar entalado em janela ao tentar entrar na casa da mãe em MG
Irmão encontrou o corpo e acionou o resgate
Ministros do STF veem 'plena validade' e endossam atos de Toffoli no caso Master
Magistrado deixou relatoria do inquérito
