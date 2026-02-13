Prisão foi feito pelo Núcleo de Cooperação Policial Internacional - Divulgação/ PF

Publicado 13/02/2026 10:05

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 12, um cidadão russo que estava foragido das autoridades de seu país natal. De acordo com a corporação, a detenção foi feito pelo Núcleo de Cooperação Policial Internacional - Escritório Regional da Interpol no Estado de São Paulo.

A PF informou que o mandado de prisão contra o homem foi expedido pela Rússia em razão de suposto envolvimento em crime de fraude. Ele era alvo da Difusão Vermelha da Interpol e já havia mandado de prisão expedido contra ele pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para fins de extradição.

Após a prisão, o homem foi colocado à disposição da Justiça brasileira e permanece sob custódia enquanto aguarda os trâmites do processo de extradição.

Difusão vermelha é um comunicado emitido pela Interpol para localizar e deter pessoas procuradas pela Justiça. No entanto, o alerta não equivale a um mandado de prisão automático, já que os países membros aplicam as suas próprias leis para decidir se devem prender uma pessoa ou não.

As difusões vermelhas são publicadas a pedido de um país e devem estar de acordo com a constituição e os regulamentos da Interpol.

Segundo o site da Interpol, a difusão vermelha contém dois tipos de informações: as necessárias para identificar a pessoa procurada, tais como nome, data de nascimento, nacionalidade, cor do cabelo e dos olhos, fotografias e impressões digitais, se disponíveis; e as relacionadas com o crime pelo qual é procurada, que normalmente pode ser homicídio, abuso sexual, pedofilia, ou assalto à mão armada.