Câmeras de segurança registraram o momento - Reprodução / Redes sociais

Câmeras de segurança registraram o momentoReprodução / Redes sociais

Publicado 13/02/2026 09:20 | Atualizado 13/02/2026 09:20

Uma mulher, de 23 anos, se jogou de um carro em movimento, nesta quinta-feira (12), para tentar escapar de agressões que estariam ocorrendo dentro do veículo. A vítima pulou ao passar em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, e foi socorrida por policiais.

Your browser does not support the video tag.

Segundo a PRF, o carro passava em frente ao posto quando a jovem abriu a porta e saltou do veículo ainda em movimento. Na queda, a vítima sofreu escoriações pelo corpo e sofreu um trauma na parte de trás da cabeça. Mesmo machucada, ela se levantou e correu até a unidade para pedir ajuda.

Câmeras de segurança registraram o momento. A companheira da vítima, de 25 anos, deixou o veículo e correu atrás da jovem até o posto policial. Os agentes da PRF prestaram socorro à vítima e deram voz de prisão à autora das agressões.

A mulher seguiu para a Delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE), em Horizonte, onde a autoridade policial a autuou em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.



A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a uma unidade de saúde. O caso será investigado pela Polícia Civil.

