Câmeras de segurança registraram o momentoReprodução / Redes sociais
A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a uma unidade de saúde. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Vídeo! Mulher se joga de carro em movimento para escapar de agressões no Ceará
Vítima correu até posto da PRF após salto; companheira foi presa em flagrante
Saída de Toffoli da relatoria do caso Banco Master gera reação no Congresso: 'CPI é fundamental'
Ministro decidiu deixar cargo após PF apontar citações do nome dele
Homem morre após ficar entalado em janela ao tentar entrar na casa da mãe em MG
Irmão encontrou o corpo e acionou o resgate
Ministros do STF veem 'plena validade' e endossam atos de Toffoli no caso Master
Magistrado deixou relatoria do inquérito
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 62 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 09 - 10 - 15 - 46 - 49 - 51
Justiça suspende regras de escolas cívico-militares em SP
Juíza aponta discriminação e ausência de consulta a especialistas
