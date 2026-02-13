Nomes dos adolescentes não foram divulgadosReprodução / Redes sociais
Três adolescentes são apreendidos suspeitos de arremessar cão do alto de um prédio em SC
Animal foi jogado no rio antes de ser lançado de edifício abandonado e não resistiu aos ferimentos
Moraes vota por rejeitar recurso de cúpula da PMDF condenada pelos atos golpistas do 8 de janeiro
Grupo foi condenado por omissão na contenção da depredação
Suspeito de matar estudante de psicologia em MG confessou o crime, diz polícia
Corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado com sinais de violência
Quem é André Mendonça, novo relator do caso Banco Master no STF
Indicado por Bolsonaro para a vaga de ministro, ele foi classificado pelo ex-presidente como 'terrivelmente evangélico'
Em SP, mulher é empurrada de viaduto pelo ex-marido
Vítima caiu sobre a Avenida 23 de Maio e foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia
Tiroteio interdita rodovia em SP, suspeitos fogem e PM usa drones nas buscas
Confronto em Araçoiaba da Serra mobilizou equipes da Polícia Militar; dois homens foram presos e outros escaparam
