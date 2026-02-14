Antes do bloco, o deputado também compartilhou uma foto com Gleisi Hoffmann - Reprodução / Instagram

Antes do bloco, o deputado também compartilhou uma foto com Gleisi HoffmannReprodução / Instagram

Publicado 14/02/2026 08:03 | Atualizado 14/02/2026 09:24

O deputado federal Lindbergh Farias (PT) publicou uma foto beijando a ministra das Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann (PT), sua namorada, nesta sexta-feira (13), durante o bloco Embaixadores da Folia, no Centro do Rio.

"Beijo com gosto de democracia! É amor no carnaval, é Lula tetra e é o Brasil seguindo em frente!", escreveu o deputado no Instagram.







Nas imagens registradas, Lindbergh e Gleisi aparecem dançando, quando o deputado puxa a namorada para perto e dá-lhe um beijo. No ano passado, o casal também passou o Carnaval na cidade do Rio.

Antes do bloco, o deputado compartilhou uma foto com a ministra. "Preparados pro Embaixadores da Folia", escreveu. Ambos estavam sorridentes, com adereços de Carnaval e em clima descontraído.