Antes do bloco, o deputado também compartilhou uma foto com Gleisi HoffmannReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Antes do bloco, o deputado também compartilhou uma foto com Gleisi HoffmannReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Ver essa foto no Instagram
Vídeo! Lindbergh Farias dá 'beijaço' em Gleisi Hoffmann durante bloco no Rio
Casal divertiu-se no Embaixadores da Folia
PF mira deputado em investigação sobre desvios em obras da BR-156 no Amapá
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no estado, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal
TJ-SP nega prisão de sócios de academia por morte de mulher que passou mal em piscina
A principal suspeita é que Juliana tenha morrido por intoxicação provocada pelo cloro usado para a limpeza da piscina
Servidora de cidade do interior de SP é presa por desviar R$ 6 mi para apostar em bets
Valor equivale a 10% do orçamento de Santo Antônio do Pinhal
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Caberá a Moraes decidir se o pedido da defesa será aceito
FGC antecipa até R$ 1 mil em garantias a clientes do Will Bank
Veja passo a passo para pedir o ressarcimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.