O deputado federal Lindbergh Farias (PT) publicou uma foto beijando a ministra das Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann (PT), sua namorada, nesta sexta-feira (13), durante o bloco Embaixadores da Folia, no Centro do Rio.
"Beijo com gosto de democracia! É amor no carnaval, é Lula tetra e é o Brasil seguindo em frente!", escreveu o deputado no Instagram. 

Nas imagens registradas, Lindbergh e Gleisi aparecem dançando, quando o deputado puxa a namorada para perto e dá-lhe um beijo. No ano passado, o casal também passou o Carnaval na cidade do Rio.
Antes do bloco, o deputado compartilhou uma foto com a ministra. "Preparados pro Embaixadores da Folia", escreveu. Ambos estavam sorridentes, com adereços de Carnaval e em clima descontraído.