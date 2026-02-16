Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Acadêmicos de Niterói, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, neste domingo (15).Carlos Elias/Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que levou para a Marquês de Sapucaí uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (15), provocou forte repercussão no meio político e acirrou o embate entre aliados do governo e representantes da oposição.

Enquanto integrantes do PT e parlamentares da base governista defenderam o enredo como uma manifestação cultural legítima, políticos contrários ao presidente classificaram o desfile como propaganda eleitoral antecipada e uso político de um evento financiado com recursos públicos. 
Aliados de Lula afirmaram que o desfile retratou a trajetória pessoal e política do presidente como parte da história recente do país, sem caráter de campanha. Em publicações nas redes sociais, parlamentares petistas destacaram que o Carnaval sempre foi um espaço de crítica social e política.

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse que a homenagem feita pela Acadêmicos de Niterói a Lula "emocionou a avenida ao contar uma história de luta, superação e esperança que nasceu em Garanhuns e ganhou o país inteiro".
"Mais do que um desfile, foi um momento de celebração da nossa cultura, da democracia e da força de um povo que segue acreditando em dias melhores, mostrando que a esperança sempre encontra um jeito de brilhar", publicou no X (antigo Twitter).

O senador e ex-ministro da Saúde Humberto Costa (PT-PE) também elogiou o desfile. Disse que a escola "narra a história desse nordestino (Lula) que dedicou a vida ao povo".

"Quem passou fome, hoje alimenta a alma do Carnaval. A Acadêmicos de Niterói narra a história desse nordestino que dedicou a vida ao povo. É emoção que não acaba mais!", afirmou ele nas redes sociais.
"A avenida pulsou diferente. A Acadêmicos de Niterói transformou o Sambódromo da Marquês de Sapucaí em um grande manifesto cultural, com um desfile potente, emocionante e cheio de significado", completou.

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) também publicou uma mensagem de apoio ao presidente da República. Disse que foi "lindo" acompanhar junto de Lula o desfile.
"Lindo ver de perto na Sapucaí, com o presidente Lula, o desfile da Acadêmicos de Niterói. A mensagem é clara: 2026 exige força para reeleger Lula no primeiro turno e eleger um Congresso mais popular, com a cara do povo!", declarou.
A deputada Maria Arraes (Solidariedade-PE), vice-líder do governo na Câmara, também parabenizou a Acadêmicos de Niterói pelo desfile. Disse ter sido "emocionante".

"Emocionante! É impossível não se arrepiar com o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói cantando 'Tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador… A fome tem pressa' e essa ala linda simbolizando a revolução que Lula fez na educação superior no Brasil", afirmou ela no X.
Do outro lado, políticos de direita e do campo conservador reagiram duramente. O deputado federal Nikolas Ferreira afirmou que, se a homenagem fosse a um político da oposição, "o TSE já estaria abrindo processo por propaganda irregular".
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo irônico nas redes sociais e disse que o desfile representou "uma tentativa clara de promover a imagem do presidente em pleno ano eleitoral". Ele também afirmou que Lula usa dinheiro público "para fazer campanha antecipada para ele mesmo".
"Lula esfola o povo com aumento de impostos e usa esse mesmo dinheiro arrecadado para fazer campanha antecipada para ele mesmo Sim, o dinheiro do suor do povo trabalhador brasileiro, que deveria ser devolvido à sociedade em forma de serviços públicos de qualidade, está sendo torrado num desfile de carnaval na cara de todos os brasileiros", declarou no X o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Flávio disse ser "um crime o que está acontecendo hoje no carnaval do Rio". Reclamou do fato de seu pai ter sido condenado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uma reunião com embaixadores.

Não mencionou, porém, o motivo da condenação: o então presidente reuniu os representantes de outros países para fazer ataques sem provas ao sistema eleitoral.

"Jair Bolsonaro foi tornado inelegível, na mão grande, por uma reunião com embaixadores e por discursar num carro de som que não custou um centavo de dinheiro público. Isso não ficará impune! Vamos resgatar o nosso Brasil das mãos sujas do PT e devolver ao povo brasileiro!", declarou o parlamentar.
"Nossa ação contra os crimes do PT na Sapucaí, com dinheiro público, será protocolada rapidamente no TSE! Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra: a FAMÍLIA! Vamos vencer o mal com o BEM!", afirmou.

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), também criticou o desfile. Disse que "quando a cultura se mistura com a política, perde a cultura".
"Vale também para o desfile dessa escola de samba. No caso, ainda pior, concorrendo para um grave ilícito eleitoral. Propaganda antecipada com dinheiro do pagador de impostos. Rebaixamento é o mínimo que merece", afirmou no X.
"E o problema era o Bolsonaro se encontrar com embaixadores. A interferência nas eleições, agora a de 2026, já começou. Vista grossa para um excesso noutro", completou.

O senador e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR) também comentou sobre a homenagem da Acadêmicos de Niterói. Fez alusões à operação Lava Jato para ironizar o presidente Lula e disse que o desfile "foi um deprimente espetáculo de abuso do poder".
"Faltou o carro da Odebrecht e do Sítio de Atibaia no desfile do Lula. Foi um deprimente espetáculo de abuso do poder, com enaltecimento de Lula, sem escândalos de corrupção, e com ataques aos adversários, tudo financiado pelo governo. A Coréia do Norte não faria melhor", publicou no X.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez uma comparação velada entre o desfile e a reunião com embaixadores que levou ao julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro no TSE. "Se esse desfile fosse em 2022, Bolsonaro estaria preso, busca e apreensão no PL, apreensão no barracão da escola, apreensão dos carros alegóricos e o inelegibilidade vitalícia", disse.
Antes do desfile, pedidos para barrar a apresentação foram negados pela Justiça, sob o argumento de que a proibição poderia configurar censura artística. Mesmo assim, a oposição estuda acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para apurar possível propaganda antecipada.
*Com informações do Estadão Conteúdo
fotogaleria
Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Acadêmicos de Niterói, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, neste domingo (15).
Comissão de frente da Acadêmico de Niterói
Desfile do Grupo Especial Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Acadêmicos de Niterói, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, neste domingo (15).
Acadêmicos de Niterói