Russo é preso em flagrante por importunação sexual após filmar menor na zona oeste de SPReprodução

Publicado 16/02/2026 16:04 | Atualizado 16/02/2026 16:07

Um homem russo de 38 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na noite de sábado, 14, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

A ocorrência foi feita na rua dos Americanos, na altura do número 660, após o homem ser flagrado filmando uma menor de idade com o celular.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao Estadão, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência.

No local, eles confirmaram que o suspeito havia gravado imagens da vítima. O aparelho foi apreendido e o homem foi preso em flagrante.

Já a Polícia Militar (PM) informou que o caso ocorreu por volta das 19h04. Funcionários de um estabelecimento acionaram a polícia após verem o homem filmando crianças com o celular. Ao perceber a movimentação, o suspeito fugiu, deixando o aparelho no local.

O dono do bar acionou uma viatura, que foi até o endereço. Outras testemunhas avistaram o homem entrando em um hotel nas proximidades e a PM foi até o local, onde realizou a prisão do estrangeiro.

A ocorrência foi registrada no 91º Distrito Policial (Ceasa) como importunação sexual e localização e apreensão de objeto.

Segundo informações, além do celular, foram apreendidos uma câmera fotográfica e um computador.

Como o suspeito é estrangeiro, a Polícia Federal do Brasil foi comunicada sobre o caso.

Procurada pela reportagem, a Polícia Federal ainda não se manifestou sobre o andamento da ocorrência.