Russo é preso em flagrante por importunação sexual após filmar menor na zona oeste de SPReprodução
Segundo informações, além do celular, foram apreendidos uma câmera fotográfica e um computador
RS registra dois tornados em quatro dias e Defesa Civil mantém alerta para tempestades
Um tornado de curta duração, registrado por moradores do interior do Estado, marcou a sequência de tempestades severas que atingiram o Rio Grande do Sul a partir de 12 de fevereiro
Acidente entre dois carros mata quatro pessoas da mesma família em MG
Uma criança de 9 anos está em estado grave
Helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio em Manaus
Pelo menos duas pessoas morreram no acidente
Campanha contra assédio sexual no carnaval tem adesão de 18 estados
Governo orienta sobre proteção de mulheres em situação de violência
Moraes autoriza visita de Guilherme Derrite a Bolsonaro na Papudinha
Deputado foi secretário de Segurança Pública do governo de SP e relata o projeto antifacção na Câmara
