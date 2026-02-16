Veículo capotou depois que um dos pneus estourouDivulgação/ Corpo de Bombeiros
As causas do acidente estão sendo investigadas.
Ônibus com trabalhadores rurais capota e deixa pelo menos seis mortos no interior de SP
Outras 45 pessoas ficaram feridas
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge galpão comercial em São Paulo
Não há informações sobre vítimas
Avião da Latam aborta decolagem em alta velocidade no Aeroporto de Guarulhos
Drones foram detectados nas imediações do local
SP: Policiais fantasiados da 'Turma do Chaves' prendem cinco suspeitos em blocos do Carnaval
Equipes se infiltraram entre foliões e flagraram tráfico, receptação e posse de drogas
Especialista orienta sobre como se proteger de crimes digitais no carnaval
Folião deve estar atento principalmente em aplicativos de encontros
BNDES aprova R$ 7,5 bilhões em recursos para renegociações de dívidas de produtores rurais
Programa auxilia na organização de contas e retomada do agronegócio
