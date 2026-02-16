Veículo capotou depois que um dos pneus estourou - Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Veículo capotou depois que um dos pneus estourouDivulgação/ Corpo de Bombeiros

Publicado 16/02/2026 13:28 | Atualizado 16/02/2026 13:29

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas após um ônibus com trabalhadores rurais capotar na madrugada desta segunda-feira (16), na BR-153, em Marília, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo capotou depois que um dos pneus estourou. Antes de tombar, o motorista perdeu o controle do ônibus e saiu da pista.

Dos 45 feridos, 26 foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), 12 pelo policiamento da área, seis pelo Corpo de Bombeiros e um pela ambulância da concessionária. Eles foram encaminhados para Santa Casa, Hospital das Clínicas, Unimar, Hospital Materno-Infantil e Unidades de Pronto-atendimento (UPA) de Marília.

Segundo a PRF, as vítimas eram trabalhadores rurais que saíram do estado do Maranhão para trabalhar na colheita de maçãs em Santa Catarina e familiares de alguns também estavam no veículo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que atua na identificação das vítimas e dos demais envolvidos no acidente. O órgão destaca ainda que a dificuldade na identificação das vítimas está na ausência da lista de passageiros do veículo.



As causas do acidente estão sendo investigadas.

