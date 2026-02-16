Cerca de 18 viaturas e 48 bombeiros foram enviados ao local durante a madrugada para conter as chamasReprodução/ vídeo

E
Estadão Conteúdo
Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão comercial na avenida Tóquio, em Arujá, na Grande São Paulo, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros desde a noite do domingo (15). A ocorrência foi registrada às 19h44 e seguiu em combate por mais de 12h.

Segundo atualizações divulgadas pela corporação, 18 viaturas e 48 bombeiros foram enviados ao local durante a madrugada para conter as chamas.

Até a manhã desta segunda-feira, 16, não havia informações sobre vítimas.

Por volta das 5h59, os bombeiros informaram que o incêndio ainda estava em andamento e que havia grande quantidade de papel sendo consumida pelo fogo, dificultando o controle das chamas.

Às 7h49, as equipes continuavam atuando na ocorrência, que atingiu uma área extensa do imóvel.
Veja o vídeo:


Operação entra na fase de rescaldo

Às 8h13, o incêndio entrou na fase de rescaldo, quando já não há mais chamas visíveis.

Nessa etapa, o objetivo é inspecionar o local, removendo e resfriando materiais para eliminar possíveis focos, como brasas, e evitar que o incêndio recomece.

De acordo com as informações mais recentes, 15 viaturas e 45 bombeiros permaneciam no local. As causas ainda não foram divulgadas.