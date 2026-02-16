Cerca de 18 viaturas e 48 bombeiros foram enviados ao local durante a madrugada para conter as chamas - Reprodução/ vídeo

Publicado 16/02/2026 12:50

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão comercial na avenida Tóquio, em Arujá, na Grande São Paulo, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros desde a noite do domingo (15). A ocorrência foi registrada às 19h44 e seguiu em combate por mais de 12h.



Segundo atualizações divulgadas pela corporação, 18 viaturas e 48 bombeiros foram enviados ao local durante a madrugada para conter as chamas.



Até a manhã desta segunda-feira, 16, não havia informações sobre vítimas.



Por volta das 5h59, os bombeiros informaram que o incêndio ainda estava em andamento e que havia grande quantidade de papel sendo consumida pelo fogo, dificultando o controle das chamas.



Às 7h49, as equipes continuavam atuando na ocorrência, que atingiu uma área extensa do imóvel.

Veja o vídeo: