O ex-vereador de São Bento, na Paraíba, João Dantas Clementino, foi preso por tráfico internacional de drogas no último sábado (14).
O político estava foragido há 12 anos, desde a Operação Passaguá, deflagrada em 2014. Na ocasião, a Polícia Federal (PF) realizou ações em oito estados. Na Paraíba, foram expedidos 50 mandados de prisão. As ações ocorreram nas cidades de João Pessoa, Patos e São Bento.
Segundo a corporação, as investigações indicam que o ex-vereador integrava uma organização criminosa responsável por transportar drogas de outros países. O grupo envolvia vendedores de São Bento para transportar os entorpecentes a outros estados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.