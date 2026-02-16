Enredo da escola retratou a trajetória do petista - Carlos Elias/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 09:57

desfile em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da escola de samba Acadêmicos de Niterói neste domingo (15) provocou a reação da oposição. O Partido Novo anunciou que acionará a Justiça Eleitoral para pedir a inelegibilidade do chefe do Executivo.

A sigla e seu presidente confirmaram que vão pedir a condenação de Lula. "O desfile é uma peça de propaganda do regime Lula. Financiada com o seu dinheiro. Vamos à Justiça Eleitoral buscar a inelegibilidade", afirmou o Novo em sua conta no X.



"O que denunciamos ao TSE está se confirmando ao vivo. Assim que o Lula registrar sua candidatura, o Partido Novo ajuizará uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), requerendo a cassação do registro e sua inelegibilidade. A lei deve ser igual para todos", declarou o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, nas redes sociais.

Para quem está vendo esse absurdo na TV:



o NOVO vai buscar a inelegibilidade de Lula pela propaganda no carnaval. https://t.co/KbkTmeGXKA — NOVO 30 (@partidonovo30) February 16, 2026

Nos últimos dias, parlamentares de direita consideram que o samba-enredo pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, rejeitou na última quinta-feira (12), por unanimidade, o pedido do Partido Novo para barrar o desfile, apesar de alertarem para riscos eleitorais.

A ação acusava Lula, o PT e a agremiação de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder. O Novo sustenta que o desfile extrapola os limites de uma homenagem cultural e assume caráter de campanha ao fazer referências à polarização de 2022, utilizar jingles históricos do partido e citar ao número de urna da sigla, além de empregar expressões que, segundo a legenda, configurariam pedido de voto.

O enredo da escola retratou a trajetória do petista com o tema "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil".



O partido também questiona o aporte financeiro de R$ 1 milhão realizado pela Embratur, com interveniência do Ministério da Cultura, à escola. Um termo de colaboração firmado entre a empresa pública de fomento ao turismo e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) prevê investimento total de R$ 12 milhões (R$ 1 milhão para cada escola do Grupo Especial), destinado oficialmente à promoção internacional do carnaval do Rio como produto turístico.

*Com informações do Estadão Conteúdo