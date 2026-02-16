Colisão aconteceu quando o veículo em que estavam bateu de frente com outro carro na rodovia - Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Publicado 16/02/2026 14:59 | Atualizado 16/02/2026 15:01

Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro mortos da mesma família na manhã desta segunda-feira (16) na BR-259, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Uma criança de 9 anos está em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as vítimas são a avó, o pai, a mãe e a tia de um menino de 9 anos, que sobreviveu à batida. A colisão ocorreu quando o veículo em que estavam bateu de frente com outro carro na rodovia.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para uma unidade hospitalar em estado grave.

No outro veículo, estava apenas o condutor, de 46 anos, que foi socorrido com ferimentos leves. Ele disse aos policiais que o outro motorista perdeu o controle da direção em uma curva e, em seguida, invadiu a pista contrária e a batida frontal ocorreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família é de Itabirinha (MG), mas morava em Maricá, no Rio de Janeiro. O carro envolvido no acidente está registrado no município fluminense.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.