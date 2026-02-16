Colisão aconteceu quando o veículo em que estavam bateu de frente com outro carro na rodoviaDivulgação/ Corpo de Bombeiros
Acidente entre dois carros mata quatro pessoas da mesma família em MG
Uma criança de 9 anos está em estado grave
Acidente entre dois carros mata quatro pessoas da mesma família em MG
Uma criança de 9 anos está em estado grave
Helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio em Manaus
Pelo menos duas pessoas morreram no acidente
Campanha contra assédio sexual no carnaval tem adesão de 18 estados
Governo orienta sobre proteção de mulheres em situação de violência
Moraes autoriza visita de Guilherme Derrite a Bolsonaro na Papudinha
Deputado foi secretário de Segurança Pública do governo de SP e relata o projeto antifacção na Câmara
Ônibus com trabalhadores rurais capota e deixa pelo menos seis mortos no interior de SP
Outras 45 pessoas ficaram feridas
Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge galpão comercial em São Paulo
Não há informações sobre vítimas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.