Condutor da embarcação foi detido - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Por redes sociais, a corporação informou que um helicóptero, drones e sonares mais sofisticados, de varredura lateral e vertical, reforçam as ações dos bombeiros nas buscas pelos desaparecidos. Os equipamentos são fruto de uma parceria com o governo do estado de São Paulo.



Ainda de acordo com a corporação, a base do corpo de bombeiros localizada no porto de Manaus também passa a ser utilizada como ponto de apoio para o atendimento a familiares de vítimas do naufrágio. O governo do Amazonas informou que a assistência inclui o trabalho de assistentes sociais e psicólogos.



A lancha rápida Lima de Abreu XV naufragou na tarde de sexta-feira próximo a Manaus, na região do encontro dos rios Negro e Solimões. Ao todo, 71 pessoas foram resgatadas por outra embarcação que passava pelo local.



O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Marinha e equipes de assistência social e segurança foram mobilizados nas buscas, no resgate e no apoio às vítimas. Mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidente.



Os dois mortos são uma mulher de 22 anos e uma criança do sexo feminino de aproximadamente 3 anos. A criança chegou a ser resgatada pelas equipes de salvamento e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, da zona leste de Manaus, mas deu entrada na unidade já sem vida.



