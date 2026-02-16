Com fantasias da Turma do Chaves, policiais prendem suspeitos em blocos - Divulgação

Com fantasias da Turma do Chaves, policiais prendem suspeitos em blocos Divulgação

Publicado 16/02/2026 11:16 | Atualizado 16/02/2026 11:19

Policiais civis fantasiados de personagens da Turma do Chaves prederam cinco suspeitos em flagrante durante blocos de Carnaval na região da República, no Centro de São Paulo, neste domingo (15).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), infiltrados entre os foliões, os agentes capturaram, inicialmente, dois homens por tráfico de drogas. Em seguida, um terceiro suspeito foi flagrado com cigarros de maconha, pinos com cocaína e ampolas contendo lança-perfume.

Em outro momento, duas mulheres foram detidas por receptação de celular furtado. As abordagens ocorreram após o monitoramento do comportamento dos suspeitos no meio do público.

"Os dois primeiros homens e as duas mulheres foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, e o terceiro homem, ao 78º DP, no Jardins, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia", informou o órgão.

fotogaleria

No último sábado (14), os agentes fantasiados de personagens do desenho Scooby-Doo prenderam três suspeitos de furtar celulares durante um bloco na mesma região.

Em outro ponto da capital, durante um megabloco na Consolação, agentes infiltrados fantasiados de Caça-Fantasmas recuperaram 12 celulares e prenderam uma suspeita.

Ações no Carnaval

Além da atuação na região da República, equipes disfarçadas também trabalharam no entorno do Parque Ibirapuera, na Zona Sul da capital, realizando abordagens preventivas para reforçar a segurança durante os eventos de Carnaval.



Até o momento, as ações policiais já realizaram 42 prisões na na capital paulista, incluindo casos de furto, roubo, tráfico, adulteração de bebidas e cumprimento de mandados judiciais.

Ao todo, foram recuperados mais de 60 celulares roubados ou furtados durante os dois primeiros fins de semana de folia. Somente no último sábado (14), 32 aparelhos foram apreendidos em diferentes pontos da cidade.