Bolsonaro foi retratado como um palhaço encarcerado - Carlos Elias/ Agência O Dia

Bolsonaro foi retratado como um palhaço encarceradoCarlos Elias/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 10:14

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou, no domingo, 15, a representação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL-RJ) durante o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói . Durante o desfile, no Carnaval do Rio de Janeiro, o ex-chefe do Executivo e marido de Michelle, atualmente preso, foi retratado como um palhaço encarcerado.

Em publicação nas redes sociais, Michelle reagiu à alegoria. "Só pra registrar um fato histórico: quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso é registro judicial, não opinião", escreveu, referindo-se ao atual presidente da República.

A manifestação ocorreu durante o desfile da escola na Marquês de Sapucaí, que foi a primeira a se apresentar na noite do domingo.

A escola levou à avenida o samba-enredo que celebrou Lula, destacando sua origem como operário, além de episódios marcantes da política brasileira recente.