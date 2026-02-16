Deputado Guilherme Derrite (PP-SP) - Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 16/02/2026 13:55 | Atualizado 16/02/2026 13:56

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha em 25 de fevereiro. Em decisão proferida nesta segunda-feira (16), Moraes atendeu a um pedido da defesa de Bolsonaro e determinou que a visita ocorra das 8h às 10h.

Derrite foi secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo e apresenta o projeto antifacção na Câmara. A conversa ocorrerá em meio às articulações eleitorais, já que o político é cotado para candidatar-se ao Senado.

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha.

Os advogados do ex-presidente também tinham pedido autorização para que Bolsonaro recebesse ainda os deputados Marco Feliciano (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF); o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Anderson de Moraes; e o ex-secretário de governo José Vicente Santini, os quais aguardam autorização do ministro.



