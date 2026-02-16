Avião da Latam aborta decolagem em alta velocidade Reprodução/ redes sociais
Avião da Latam aborta decolagem em alta velocidade no Aeroporto de Guarulhos
Drones foram detectados nas imediações do local
Avião da Latam aborta decolagem em alta velocidade no Aeroporto de Guarulhos
Drones foram detectados nas imediações do local
SP: Policiais fantasiados da 'Turma do Chaves' prendem cinco suspeitos em blocos do Carnaval
Equipes se infiltraram entre foliões e flagraram tráfico, receptação e posse de drogas
Advogada orienta sobre como se proteger de crimes digitais no carnaval
Folião deve estar atento principalmente em aplicativos de encontros
BNDES aprova R$ 7,5 bilhões em recursos para renegociações de dívidas de produtores rurais
Programa auxilia na organização de contas e retomada do agronegócio
Michelle critica alegoria na Sapucaí de Bolsonaro como palhaço atrás das grades
Enredo da Acadêmicos de Niterói retratou a trajetória de Lula, destacando sua origem como operário, além de episódios marcantes da política brasileira recente
PB: Ex-vereador foragido há 12 anos é preso por tráfico internacional de drogas
João Dantas Clementino foi alvo da Operação Passaguá, em 2014
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.