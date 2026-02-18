Criança só poderá retornar ao convívio familiar após o cumprimento de medidas judiciais e extrajudiciais - Reprodução / Agência Brasil

Publicado 18/02/2026 09:19

Um bebê de apenas um mês foi encontrado sozinho no Carnaval de Salvador, nas proximidades do bairro Campo Grande, no domingo (15). A polícia prendeu os pais em flagrante.

Testemunhas contaram que a criança ficou no local após uma briga entre os pais, um casal em situação de rua. Durante a discussão, a mãe e o pai da criança partiram para a agressão e precisaram de atendimento médico.

Após receber alta médica, o casal teve prisão em flagrante por abandono do bebê, que foi acolhido pela Defensoria.

"A medida teve caráter preventivo e buscou assegurar que não houvesse qualquer intercorrência de saúde decorrente da exposição prolongada em ambiente de grande aglomeração", explicou o órgão.

Depois de passar por uma avaliação das condições emocionais, sociais e físicas, a mãe teve o alvará de soltura cumprido. A criança só poderá retornar ao convívio familiar após o cumprimento de medidas judiciais e extrajudiciais.

"A prioridade, neste momento, é garantir que o bebê permaneça em ambiente seguro, com acompanhamento técnico adequado, ao mesmo tempo em que se avalia a viabilidade de reestruturação familiar", afirmou a defensora pública e coordenadora da Infância, Carmem Novaes.