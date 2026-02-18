Criança só poderá retornar ao convívio familiar após o cumprimento de medidas judiciais e extrajudiciaisReprodução / Agência Brasil
Bebê de um mês é encontrado sozinho no Carnaval de Salvador
Pais foram presos em flagrante
Brasil quer parceria com Índia para produção de remédios e vacinas
Presidente Lula e comitiva estão em Nova Délhi
Empresa de PM investigada por proteção a empresário ligado ao PCC apoiou campanha de Russomanno
Segurança era feita ilegalmente por policiais em horário de folga
Cidades do AM terão efetivo da Força Nacional contra crime organizado
Ação em Coari e Barcelos será contra narcotráfico e crimes ambientais
Brasil e mais 100 países condenam expansão de Israel na Cisjordânia
Tel Aviv autorizou colonos a comprarem terras na região
Jovem faz trote sobre explosivo no aeroporto de Guarulhos e Gate é acionado
Rapaz de 20 anos foi identificado e levado para prestar depoimento à Polícia Federal
