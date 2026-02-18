Rapaz disse que havia um artefato explosivo no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 18/02/2026 19:32

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado após uma denúncia de possível artefato explosivo no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 15h desta quarta-feira, 18. A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, afirmou que a Polícia Federal foi acionada imediatamente e foram ativados os protocolos para eventos desta natureza. Ainda de acordo com a empresa, as operações seguem normalmente.

Segundo a PM, uma funcionária do aeroporto recebeu uma ligação telefônica informando haver um artefato explosivo em um voo da companhia Air Europa. A chamada foi encerrada logo em seguida.

Foi quando equipes especializadas do Gate e também o policiamento de área foram acionadas e, durante as diligências, identificaram o responsável pela ligação — um rapaz de 20 anos. Em entrevista preliminar, o indivíduo afirmou que se tratava de uma "brincadeira". Ele foi conduzido a prestar depoimento à Polícia Federal.