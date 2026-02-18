Rapaz disse que havia um artefato explosivo no Terminal 2 do aeroporto de GuarulhosRovena Rosa/Agência Brasil
Jovem faz trote sobre explosivo no aeroporto de Guarulhos e Gate é acionado
Rapaz de 20 anos foi identificado e levado para prestar depoimento à Polícia Federal
Jovem faz trote sobre explosivo no aeroporto de Guarulhos e Gate é acionado
Rapaz de 20 anos foi identificado e levado para prestar depoimento à Polícia Federal
Flávio Bolsonaro e oposição comemoram rebaixamento de escola de samba que homenageou Lula
Acadêmicos de Niterói entrou na mira de parlamentares da direita
Procuradores dizem que revisão de penduricalhos afeta 'estabilidade de carreira essencial'
Entidade quer ingressar como 'amigo da Corte' na ação que põe em risco privilégios que engordam os salários do funcionalismo federal
Adolescente morre baleado na cabeça ao gravar vídeo de colega 'brincando' com arma em SP
Autor do disparo fugiu com o pai
Carlos Bolsonaro publica foto com Caroline de Toni em meio a disputa por vaga no Senado em SC
Postagem ocorre em meio à disputa interna do Partido Liberal
Grupo invade loja na região de Moema, na zona sul de SP, e furta joias avaliadas em R$ 1 milhão
O bandidos levaram também louças, como travessas, pratos, além de um faqueiro de prata. A Policia Civil investiga o caso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.