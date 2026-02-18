Luciene Naves Correia tinha uma medida protetiva contra o ex-marido - Reprodução

Publicado 18/02/2026 18:10

A professora Luciene Naves Correia, de 51 anos, foi morta a tiros na calçada de casa na manhã da última segunda-feira, 16, no Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. O principal suspeito do crime é o ex-marido de Luciene, Paulo Neves Bispo, de 61 anos, contra quem ela tinha uma medida protetiva, informou a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. O suspeito foi morto por um policial militar.

Segundo relato da filha de Luciene e Paulo, que mora com a mãe e estava em casa, o pai teria desligado o padrão de energia da residência e pulado o muro para, escondido, aguardar a ex-mulher sair para verificar o quadro de luz. Ainda segundo a versão da filha, quando Luciene saiu, o suspeito disparou diversas vezes contra ela, que não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil afirma que Paulo teria então entrado na casa para tentar matar a filha, que está grávida, mas ela conseguiu se trancar no quarto. Sem conseguir arrombar a porta, o suspeito fugiu em direção ao bairro Jardim Liberdade, que fica a cerca de um quilômetro da casa da ex-mulher.

No caminho, um policial militar de folga que estava no bairro soube do ocorrido e deu voz de prisão ao suspeito, que estava próximo da casa da outra filha do casal. Paulo não acatou, sacou a arma calibre 28 e apontou para o policial, que revidou na mesma hora, informou a Polícia Civil. O Samu foi acionado e constatou o óbito do suspeito.