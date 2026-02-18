Luciene Naves Correia tinha uma medida protetiva contra o ex-maridoReprodução
Professora é morta a tiros na calçada de casa em Cuiabá
Considerado o suspeito, ex-marido foi baleado por policial militar de folga
Lindbergh aciona TSE contra ex-ministro e Flávio Bolsonaro alegando propaganda antecipada
Gilson Machado distribuiu adesivos mencionando a provável candidatura do senador à Presidência
Frentes católica e evangélica criticam desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais
Parlamentares pedirão a punição dos responsáveis pela apresentação da Acadêmicos de Niterói
Juiz do Trabalho que recebeu R$ 94 mil em dezembro é afastado por 'baixa produtividade'
CNJ aplicou a punição após magistrado acumular centenas de sentenças em atraso
Aluna que se intoxicou em piscina onde mulher morreu em SP tem alta hospitalar
Sócios da academia responderão pelo crime de homicídio com dolo eventual
Moraes arquiva investigação contra Zambelli por obstrução e coação
PGR entendeu que não há provas suficientes para embasar a denúncia
