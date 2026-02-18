Caminhão transportava carga de tilápias de forma irregular e imprópria para o consumo - Divulgação/PRF

Caminhão transportava carga de tilápias de forma irregular e imprópria para o consumoDivulgação/PRF

Publicado 18/02/2026 17:01

Um caminhão foi apreendido com 1,5 tonelada de tilápias vivas, na noite de terça-feira (17), no município de Piripiri (PI). Os peixes estavam armazenados em contêineres utilizados para transportar ácido sulfúrico.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que os contêineres possuíam identificação para transporte de produtos perigosos. Conforme a legislação, esse tipo de recipiente não pode ser reutilizado para levar alimentos, mesmo após procedimentos de limpeza ou descontaminação.



Os quatro homens do veículo, com idades entre 26 e 66 anos, informaram que os contêineres foram adquiridos em Parnaíba (PI) e que os peixes foram comprados em Campo Maior (PI), com destino final ao comércio local de Parnaíba. O valor estimado da carga era de aproximadamente R$ 15 mil.



Diante da irregularidade, a Polícia Rodoviária Federal enquadrou o caso, a princípio, no crime de vender, expor à venda ou entregar mercadoria em condições impróprias ao consumo. A carga foi apreendida e encaminhada para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (ADAPI), em Parnaíba, para o descarte adequado dos peixes, garantindo a proteção da saúde pública.

