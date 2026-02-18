Caminhão transportava carga de tilápias de forma irregular e imprópria para o consumoDivulgação/PRF
Os quatro homens do veículo, com idades entre 26 e 66 anos, informaram que os contêineres foram adquiridos em Parnaíba (PI) e que os peixes foram comprados em Campo Maior (PI), com destino final ao comércio local de Parnaíba. O valor estimado da carga era de aproximadamente R$ 15 mil.
Diante da irregularidade, a Polícia Rodoviária Federal enquadrou o caso, a princípio, no crime de vender, expor à venda ou entregar mercadoria em condições impróprias ao consumo. A carga foi apreendida e encaminhada para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (ADAPI), em Parnaíba, para o descarte adequado dos peixes, garantindo a proteção da saúde pública.
