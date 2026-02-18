Pedro Turra permanecerá no presídio da Papuda, em BrasíliaDivulgação
STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
Ministro disse que pedido foi prejudicado por questões processuais
Seleção complementar do serviço militar feminino termina nesta sexta
Voluntárias devem acompanhar processo de alistamento no site oficial
Defensoria do Tocantins quer regalia de juízes e propõe escala 3x1 por 'acúmulo de processos'
'Penduricalho' já é adotado na magistratura e no Ministério Público
Augusto Lima, do Banco Pleno, se reuniu sete vezes com BC em 2025 como CEO do Master
Reportagem considerou apenas encontros listados na agenda oficial das autoridades
'Ninguém pode me impedir de ser candidato', diz Esperidião Amin sobre disputa ao Senado em SC
Inclusão do ex-vereador Carlos Bolsonaro na disputa ao cargo embaralhou o cenário no Estado
Caso Master: Ex-presidente do BRB pede à PF para prestar outro depoimento
Segundo a defesa de Paulo Henrique Costa, o objetivo seria apenas esclarecer eventuais contradições no processo
