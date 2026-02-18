Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRBBRB/Divulgação
Caso Master: Ex-presidente do BRB pede à PF para prestar outro depoimento
Segundo a defesa de Paulo Henrique Costa, o objetivo seria apenas esclarecer eventuais contradições no processo
Bombeiros salvam 348 vítimas durante carnaval no litoral paulista
Maior número de casos ocorreu na baixada santista
Presidente do PT chama de 'ridícula' crítica da oposição a desfile em homenagem a Lula
Edinho Silva afirma que alegorias da Acadêmicos de Niterói não configuram campanha antecipada
PMs são flagrados agredindo militar do Exército após apresentação de megabloco em SP
Secretaria da Segurança Pública afirma que imagens estão sendo analisadas
Ex-ministro de Bolsonaro divulga adesivos pró-Flávio no carnaval e critica homenagem a Lula
Publicação cita apoio do Nordeste ao senador e contrapõe agenda do grupo bolsonarista a desfile da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí
Lula sanciona reajustes do Legislativo, mas veta penduricalhos que furam teto
Presidente aprovou trecho de projeto que prevê aumento apenas para 2026
