Estrutura de madeira atingiu as crianças Divulgação/ CBMMG

Estadão Conteúdo
Um pergolado de um playground de madeira desabou na tarde de terça-feira, 17, sobre um grupo de cinco crianças em uma área externa de um condomínio residencial em Vespasiano, em Minas Gerais. Uma vítima de 10 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras quatro foram encaminhadas para atendimento médico.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a pesada estrutura de madeira atingiu as crianças, sendo as mesmas retiradas sob os escombros. Imagens mostram que um dos pergolados do playground de madeira quebrou na base.
A vítima que faleceu teve uma quadro de parada cardiorrespiratória. Equipes do resgate adotaram o protocolo de reanimação, mas ela não reagiu.

Entre as vítimas encaminhadas para atendimento hospitalar, uma das crianças teve um possível trauma na região da bacia, conform a corporação. As outras três registraram lesões leves.

A estrutura foi periciada e as investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos e possíveis responsabilidades.