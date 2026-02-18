Estrutura de madeira atingiu as crianças Divulgação/ CBMMG
Conforme o Corpo de Bombeiros, a pesada estrutura de madeira atingiu as crianças, sendo as mesmas retiradas sob os escombros. Imagens mostram que um dos pergolados do playground de madeira quebrou na base.
A vítima que faleceu teve uma quadro de parada cardiorrespiratória. Equipes do resgate adotaram o protocolo de reanimação, mas ela não reagiu.
Entre as vítimas encaminhadas para atendimento hospitalar, uma das crianças teve um possível trauma na região da bacia, conform a corporação. As outras três registraram lesões leves.
A estrutura foi periciada e as investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos e possíveis responsabilidades.
