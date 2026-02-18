Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um incêndio próximo às carretasReprodução / Redes sociais
Acidente entre duas carretas e carro interdita BR-381 em MG
Congestionamento já chega a 1 quilômetro; ainda não há informações sobre vítimas nem detalhes sobre as circunstâncias da batida
Tiroteio em estacionamento de festa deixa cinco feridos no interior de SP
Confusão em casa de festa em Vera Cruz atingiu pessoas entre 17 e 30 anos
PCC tem 12 'sintonias do crime' e cuida até das redes sociais da organização e dos 'irmãos'
Esse setor cuidaria ainda da difusão de ideias e princípios do grupo
Auditores da Receita criticam ação do STF contra servidores: 'Bodes expiatórios'
O órgão lembra que já houve caso anterior em que houve punições a servidores que depois se mostraram inocentes das acusações
Quem é a jovem pesquisadora que morreu atropelada no carnaval de Salvador
Corpo da bióloga Alice Santos Contreiras, de 24 anos, foi sepultado nesta terça-feira, (17) no Cemitério Bosque da Paz, região metropolitana de Salvador
Quem são os servidores investigados por vazamento de dados de ministros do STF
Investigação apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal de ministros do STF e seus familiares
