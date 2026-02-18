Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um incêndio próximo às carretas - Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/02/2026 08:27

Um acidente com duas carretas e um veículo de passeio interditou, nesta quarta-feira (18), a BR-381, em Nepomuceno, Minas Gerais. Ainda não há informações sobre vítimas nem detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

O acidente aconteceu no km 693 da rodovia, no sentido São Paulo, segundo a concessionária Arteris. A pista permanece interditada e ainda não há previsão para liberação. O congestionamento já se estende por cerca de um quilômetro. As informações são do "Estado de Minas".

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um incêndio próximo às carretas.