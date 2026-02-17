STF afirma que os alvos da operação foram quatro servidores da Receita Federal que estão cedidos a outros órgãos - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 17/02/2026 15:01

O Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou em nota publicada nesta terça-feira, 17, que a investigação sobre vazamento de dados fiscais de ministros e seus parentes identificou "diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguindo-se de posterior vazamento das informações sigilosas".