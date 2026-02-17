Navio atinge balsas no Porto de Santos - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Navio atinge balsas no Porto de Santos Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 17/02/2026 10:23

Um navio porta-contêineres atingiu duas balsas na noite da segunda-feira, 16, na travessia entre Santos e Guarujá, no Porto de Santos, no litoral paulista. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, não há registro de feridos.



O acidente aconteceu por volta das 21h30. No momento da ocorrência, as duas embarcações estavam fora de operação e ocupadas apenas por suas tripulações, portanto sem veículos de passeio ou passageiros nas embarcações.



"A embarcação FB-15, que realizava manobra de apoio à FB-14 na travessia entre Santos e Guarujá, foi atingida pelo navio Seaspan Empire", afirmou a Semil.



Ainda de acordo com a secretaria, os tripulantes que estavam a bordo pularam no mar e nadaram até a margem em segurança. Os danos foram restritos à proa da embarcação.

Veja o vídeo: