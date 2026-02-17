Operação Carnaval já soma 47 prisões e mais de 70 celulares recuperados - Divulgação/Agência SP

Publicado 17/02/2026 08:05

Policiais civis fantasiados de personagens da "Minions", personagens dos filmes da franquia "Meu Malvado" Favorito, prenderam quatro suspeitos em flagrante durante blocos de Carnaval em São Paulo, entre domingo (15) e segunda-feira (16).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), estratégia de atuação caracterizada de 'Minions' e também do vilão 'Gru' permitiu que as equipes se infiltrassem entre os foliões para identificar suspeitos que se aproveitavam da aglomeração para praticar furtos e tráfico de drogas.

Duas mulheres foram presas em flagrante por furto qualificado na noite de domingo, na região da República. Elas foram detidas logo após furtarem o celular de um folião, de acordo com o órgão. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. Um segundo celular também foi apreendido e encaminhado à perícia.



Outra mulher foi detida, nesta segunda, no bairro Santa Cecília. Ela estava com de aparelhos celulares, que foram apreendidos para análise e identificação dos proprietários.

Ainda nesta segunda, um homem foi detido por tráfico de drogas no Parque Ibirapuera. Com ele, os policiais apreenderam um telefone celular, uma máquina de cartão, 54 cigarros de substância semelhante à maconha, cerca de 100 ml de líquido com características de lança-perfume, porções de skunk e de maconha, além de dinheiro em espécie.

"A atuação à paisana amplia a efetividade das abordagens, permite mapear o modus operandi de grupos criminosos e reduz a possibilidade de fuga em meio ao grande fluxo de pessoas", garante a delegada Sandra Buzati, divisionária da Delegacia de Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Segundo ela, a estratégia tem sido adotada desde 2023, com resultados expressivos.

De acordo com a corporação, as operações realizadas durante o Carnaval na capital paulista já resultou em 47 prisões e mais de 70 celulares recuperados nos dois primeiros fins de semana de folia.