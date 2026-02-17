Jovem pesquisadora morreu atropelada no carnaval de SalvadorReprodução
Quem é a jovem pesquisadora que morreu atropelada no carnaval de Salvador
Corpo da bióloga Alice Santos Contreiras, de 24 anos, foi sepultado nesta terça-feira, (17) no Cemitério Bosque da Paz, região metropolitana de Salvador
Quem são os servidores investigados por vazamento de dados de ministros do STF
Investigação apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal de ministros do STF e seus familiares
STF diz que inquérito identificou 'diversos e múltiplos' acessos ilícitos ao sistema da Receita
PF cumpriu mandados de busca e apressão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia
Trio elétrico derruba fachada de casa e deixa mãe e bebê feridas na Paraíba
Durante o percurso, o veículo atingiu um fio de energia ligado a um poste e ao medidor da casa
Bolsonaro passou mal e está sendo monitorado, diz Carlos
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos na Papudinha
Fazenda: 'Receita não tolera desvios de dados, especialmente relacionados ao sigilo fiscal'
Operação da PF investiga possíveis vazamentos envolvendo ministro do STF
