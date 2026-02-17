Mandados foram cumpridos em três estados contra vazamentos na Receita FederalPillar Pedreira/Agência Senado
Fazenda: 'Receita não tolera desvios de dados, especialmente relacionados ao sigilo fiscal'
Operação da PF investiga possíveis vazamentos envolvendo ministro do STF
Idosa morre após ser arrastada por enxurrada na Zona Norte de SP
É 17ª vítima das chuvas no estado em 2026
Vídeo: Navio atinge balsas no Porto de Santos e tripulantes pulam no mar
Não há registro de feridos
Acidente entre van e carreta deixa pelo menos cinco mortos no Distrito Federal
Outras 11 pessoas ficaram feridas
PF faz buscas para apurar vazamento de dados da Receita de ministros do STF
Mandados são cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia
Vídeo: Policiais fantasiados de 'Minions' prendem quatro suspeitos no Carnaval de SP
Equipes se infiltraram entre foliões e flagraram tráfico, receptação e posse de drogas
