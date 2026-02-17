Van bateu na traseira do caminhão - Divulgação/ CBMDF

Publicado 17/02/2026 09:53

Um acidente envolvendo uma carreta e uma van deixou pelo menos cinco pessoas mortas e outras 11 feridas na manhã desta terça-feira (17), na BR-020, entre o Distrito Federal e a cidade de Formosa, em Goiás.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 5h10 e mobilizou 12 viaturas de resgate para o local.

A van estava vindo de Santa Rita de Cássia (BA), seguia no sentido Brasília e bateu na traseira do caminhão. O impacto destruiu parte do veículo que transportava passageiros.

No local, 17 vítimas foram atendidas. Cinco morreram no local, outras 11 foram socorridas para unidades de saúde de Formosa e Brasília, e uma não precisou de atendimento. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

A via foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a segurança das equipes e o atendimento da ocorrência. As causas do acidente estão sendo investigadas.