Fiação foi tensionada e acabou puxando parte da fachada do imóvelDivulgação
Trio elétrico derruba fachada de casa e deixa mãe e bebê feridas na Paraíba
Durante o percurso, o veículo atingiu um fio de energia ligado a um poste e ao medidor da casa
PCC tem 12 'sintonias do crime' e cuida até das redes sociais da organização e dos 'irmãos'
Esse setor cuidaria ainda da difusão de ideias e princípios do grupo
Auditores da Receita criticam ação do STF contra servidores: 'Bodes expiatórios'
O órgão lembra que já houve caso anterior em que houve punições a servidores que depois se mostraram inocentes das acusações
Quem é a jovem pesquisadora que morreu atropelada no carnaval de Salvador
Corpo da bióloga Alice Santos Contreiras, de 24 anos, foi sepultado nesta terça-feira, (17) no Cemitério Bosque da Paz, região metropolitana de Salvador
Quem são os servidores investigados por vazamento de dados de ministros do STF
Investigação apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal de ministros do STF e seus familiares
STF diz que inquérito identificou 'diversos e múltiplos' acessos ilícitos ao sistema da Receita
PF cumpriu mandados de busca e apressão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia
