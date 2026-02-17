Fiação foi tensionada e acabou puxando parte da fachada do imóvel - Divulgação

Fiação foi tensionada e acabou puxando parte da fachada do imóvelDivulgação

Publicado 17/02/2026 13:23

Um trio elétrico derrubou parte da fachada de uma casa e deixou uma mulher e a filha dela, uma bebê de oito meses, feridas na cidade de Patos, no Sertão da Paraíba, na noite de segunda-feira (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um bloco carnavalesco passava pela rua da residência, e a mãe acompanhava o desfile com a criança no colo, na calçada. Durante o percurso, o veículo atingiu um fio de energia ligado a um poste e ao medidor da casa. Com o impacto, a fiação foi tensionada e acabou puxando parte da fachada do imóvel, que desabou sobre as duas.

A mulher, de 38 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Patos. Já a bebê foi encaminhada ao Hospital Infantil da cidade. Ambas receberam atendimento médico e foram liberadas em seguida.

Outras pessoas que estavam próximas ao local não foram atingidas e não se feriram.