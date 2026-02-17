Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 17/02/2026 12:18 | Atualizado 18/02/2026 07:25

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e precisou de atendimento médico nesta segunda-feira (16), na Papuda, onde está preso. A informação foi divulgada pelo filho do ex-chefe do Executivo, o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

"Fui informado há pouco que o Presidente @jairbolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente não tenho mais informações! Sem palavras!", escreveu no X (antigo Twitter).

