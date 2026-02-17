Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e precisou de atendimento médico nesta segunda-feira (16), na Papuda, onde está preso. A informação foi divulgada pelo filho do ex-chefe do Executivo, o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).
"Fui informado há pouco que o Presidente @jairbolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente não tenho mais informações! Sem palavras!", escreveu no X (antigo Twitter).
Carlos não deu mais detalhes sobre o motivo que teria levado Bolsonaro a passar mal, nem se ele deve ser levado ao hospital para fazer exames.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O ex-presidente está preso em uma cela individual de 64,83 m², na ala do Complexo da Papuda reservada para policiais, militares e autoridades condenadas, desde 15 de janeiro.

Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Com histórico de saúde frágil, o ex-presidente tem direito a acompanhamento médico, fisioterapia e autorização para ser encaminhado a uma unidade hospitalar em casos de urgência.

Apesar da transferência para um local maior que a cela anterior, na Superintendência da Polícia Federal, a defesa continua a pedir prisão domiciliar.

Na última semana, Carlos anunciou que os advogados entrariam com outra solicitação e alegou "risco de morte" do pai.