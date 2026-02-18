Os feridos têm entre 17 e 30 anos - Reprodução/ internet

Publicado 18/02/2026 08:19

Um tiroteio em um espaço de eventos, em Vera Cruz, no interior de São Paulo, deixou cinco pessoas feridas na manhã desta terça-feira (17).

Segundo uma nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) para o portal G1, o crime ocorreu no estacionamento do espaço de eventos localizado às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Os feridos têm entre 17 e 30 anos. Duas pessoas receberam primeiros socorros em ambulâncias que já estavam de plantão no evento. Os outros três feridos foram por meios próprios até o Hospital das Clínicas (HC) de Marília.

De acordo com a reportagem do portal, uma confusão teria começado a partir de uma briga no estacionamento do local, onde ocorreram os disparos. Os envolvidos sofreram ferimentos leves.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Vera Cruz. Mas segundo a nota, nenhum suspeito ainda teria sido preso e o ataque segue sob investigação.