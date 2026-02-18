Edinho também afirmou que Lula 'sempre teve uma relação de muito respeito com a comunidade evangélica' - Agência Brasil

Publicado 18/02/2026 12:12

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, reagiu às críticas ao desfile da Acadêmicos de Niterói e classificou como "ridícula" a tentativa de transformar a homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em desgaste político.

Desde domingo, 15, a apresentação passou a ser alvo de críticas de deputados e senadores da oposição, que acusam a escola de promover campanha antecipada. Nos bastidores, a avaliação é de que a associação entre o desfile e a imagem do presidente extrapolaria o caráter cultural do evento.

O enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", em homenagem ao presidente, foi apresentado na avenida na madrugada de segunda-feira, 16, no desfile grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.

"Tentar desgastar o presidente politicamente por conta das escolhas de alegorias da Acadêmicos de Niterói chega às raias do ridículo. O povo brasileiro merece um debate político mais qualificado", disse o dirigente partidário em entrevista à CNN Brasil.

O desfile em ano eleitoral é alvo de críticas há semanas. Além das acusações de campanha antecipada, partidos de oposição reprovaram uma alegoria da escola que retratava famílias conservadoras dentro de uma lata de conserva.

Edinho afirmou que Lula "sempre teve uma relação de muito respeito com a comunidade evangélica" e negou que a polêmica possa afetar esse vínculo. Segundo ele, críticas de congressistas oposicionistas não devem desgastar a relação com o segmento religioso.

"Os líderes das igrejas sempre tiveram no presidente um aliado na construção de políticas públicas para o fortalecimento das famílias brasileiras", disse.

O presidente e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, acompanharam o desfile no camarote da prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), e desceram na Sapucaí para cumprimentar integrantes das escolas.