Força Nacional vai mobilizar profissionais para as cidade de Coari e Barcelos por pelo menos 90 diasMarcelo Camargo/Agência Brasil
Cidades do AM terão efetivo da Força Nacional contra crime organizado
Ação em Coari e Barcelos será contra narcotráfico e crimes ambientais
Brasil e mais 100 países condenam expansão de Israel na Cisjordânia
Tel Aviv autorizou colonos a comprarem terras na região
Jovem faz trote sobre explosivo no aeroporto de Guarulhos e Gate é acionado
Rapaz de 20 anos foi identificado e levado para prestar depoimento à Polícia Federal
Flávio Bolsonaro e oposição comemoram rebaixamento de escola de samba que homenageou Lula
Acadêmicos de Niterói entrou na mira de parlamentares da direita
Procuradores dizem que revisão de penduricalhos afeta 'estabilidade de carreira essencial'
Entidade quer ingressar como 'amigo da Corte' na ação que põe em risco privilégios que engordam os salários do funcionalismo federal
Adolescente morre baleado na cabeça ao gravar vídeo de colega 'brincando' com arma em SP
Autor do disparo fugiu com o pai
