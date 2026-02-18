Carlos Bolsonaro é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina - Renan Olaz/Agência Brasil

Publicado 18/02/2026 18:32

Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, o ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) publicou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC). A postagem ocorre em meio à disputa interna do Partido Liberal (PL) por uma das vagas ao Senado no estado.

Caroline afirmou ter ouvido do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que não haveria espaço para sua candidatura ao Senado após a confirmação de Carlos na disputa por Santa Catarina. Diante do cenário, a deputada comunicou a Valdemar que deixará a legenda.Segundo a parlamentar, ao menos seis partidos — Avante, Podemos, PRD, MDB, PSD e Novo — fizeram convites para que ela se filie e dispute o cargo. Caroline analisa as propostas, de acordo com interlocutores.Há ainda um terceiro nome da direita na disputa: o senador Esperidião Amin (PP-SC), que busca a reeleição. Ele afirmou que ninguém pode barrar sua candidatura, mas reconheceu que não há espaço para uma chapa com três postulantes ao Senado no mesmo campo político.Nos bastidores, Valdemar sustenta que precisa cumprir um acordo com o presidente do PP, Ciro Nogueira, para apoiar Amin. Pessoas próximas ao comando do PL disseram que o partido também não pretende contrariar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que reforça a tendência de lançamento de Carlos ao Senado pelo estado, majoritariamente bolsonarista.A chapa articulada pelo governador Jorginho Mello (PL) já previa apoio a Amin para uma das duas vagas em disputa em 2026 e agora deve incluir Carlos Bolsonaro na corrida, embaralhando o cenário e afetando diretamente a pretensão de Caroline.A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou no início do mês mensagem de apoio a Caroline de Toni. Em postagens no Instagram, compartilhou fotos ao lado da deputada e também de Jair Bolsonaro, sinalizando respaldo político à catarinense.Ao comentar as imagens, Michelle escreveu: "Estaremos com você", indicando que Caroline conta com o apoio do casal Bolsonaro, apesar do movimento interno do partido para viabilizar a candidatura de Carlos em Santa Catarina.Não é a primeira vez que Michelle adota posição divergente das pretensões políticas dos filhos do ex-presidente. Como revelou o Estadão, ela também não pretende se engajar na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL).A ex-primeira-dama é madrasta dos políticos Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro, além de Jair Renan. Ela é mãe de Laura Bolsonaro, fruto de seu casamento com o ex-presidente e tem uma outra filha, de um outro relacionamento.