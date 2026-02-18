Deputado Luiz Gastão preside a Frente Parlamentar CatólicaKayo Magalhaes/Agência Câmara
Frentes católica e evangélica criticam desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais
Parlamentares pedirão a punição dos responsáveis pela apresentação da Acadêmicos de Niterói
Juiz do Trabalho que recebeu R$ 94 mil em dezembro é afastado por 'baixa produtividade'
CNJ aplicou a punição após magistrado acumular centenas de sentenças em atraso
Aluna que se intoxicou em piscina onde mulher morreu em SP tem alta hospitalar
Sócios da academia responderão pelo crime de homicídio com dolo eventual
Moraes arquiva investigação contra Zambelli por obstrução e coação
PGR entendeu que não há provas suficientes para embasar a denúncia
Caminhão com 1,5 tonelada de tilápias vivas é interceptado no Piauí
Peixes estavam em contêineres usados para transporte de ácido sulfúrico
STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
Ministro disse que pedido foi prejudicado por questões processuais
