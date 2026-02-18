Grupo invade loja na região de Moema, na zona sul de SP, e furta joias avaliadas em R$ 1 milhãoReprodução
Grupo invade loja na região de Moema, na zona sul de SP, e furta joias avaliadas em R$ 1 milhão
O bandidos levaram também louças, como travessas, pratos, além de um faqueiro de prata. A Policia Civil investiga o caso
Professora é morta a tiros na calçada de casa em Cuiabá
Considerado o suspeito, ex-marido foi baleado por policial militar de folga
Lindbergh aciona TSE contra ex-ministro e Flávio Bolsonaro alegando propaganda antecipada
Gilson Machado distribuiu adesivos mencionando a provável candidatura do senador à Presidência
Frentes católica e evangélica criticam desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais
Parlamentares pedirão a punição dos responsáveis pela apresentação da Acadêmicos de Niterói
Juiz do Trabalho que recebeu R$ 94 mil em dezembro é afastado por 'baixa produtividade'
CNJ aplicou a punição após magistrado acumular centenas de sentenças em atraso
Aluna que se intoxicou em piscina onde mulher morreu em SP tem alta hospitalar
Sócios da academia responderão pelo crime de homicídio com dolo eventual
