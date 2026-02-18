Polícia apura quem é o dono da arma Divulgação / PMSP
Adolescente morre baleado na cabeça ao gravar vídeo de colega 'brincando' com arma em SP
Autor do disparo fugiu com o pai
Carlos Bolsonaro publica foto com Caroline de Toni em meio a disputa por vaga no Senado em SC
Postagem ocorre em meio à disputa interna do Partido Liberal
Grupo invade loja na região de Moema, na zona sul de SP, e furta joias avaliadas em R$ 1 milhão
O bandidos levaram também louças, como travessas, pratos, além de um faqueiro de prata. A Policia Civil investiga o caso
Professora é morta a tiros na calçada de casa em Cuiabá
Considerado o suspeito, ex-marido foi baleado por policial militar de folga
Lindbergh aciona TSE contra ex-ministro e Flávio Bolsonaro alegando propaganda antecipada
Gilson Machado distribuiu adesivos mencionando a provável candidatura do senador à Presidência
Frentes católica e evangélica criticam desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais
Parlamentares pedirão a punição dos responsáveis pela apresentação da Acadêmicos de Niterói
