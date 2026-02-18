De acordo com o GBMar, a maioria das ocorrências está relacionada ao desrespeito à sinalizaçãoHelder Lima / Prefeitura do Guarujá
Bombeiros salvam 348 vítimas durante carnaval no litoral paulista
Maior número de casos ocorreu na baixada santista
Presidente do PT chama de 'ridícula' crítica da oposição a desfile em homenagem a Lula
Edinho Silva afirma que alegorias da Acadêmicos de Niterói não configuram campanha antecipada
PMs são flagrados agredindo militar do Exército após apresentação de megabloco no Ibirapuera
SSP-SP afirma que imagens estão sendo analisadas
Ex-ministro de Bolsonaro divulga adesivos pró-Flávio no carnaval e critica homenagem a Lula
Publicação cita apoio do Nordeste ao senador e contrapõe agenda do grupo bolsonarista a desfile da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí
Lula sanciona reajustes do Legislativo, mas veta penduricalhos que furam teto
Presidente aprovou trecho de projeto que prevê aumento apenas para 2026
Criança de 10 anos morre após estrutura de playground desabar em Minas Gerais
Outras quatro ficaram feridas
