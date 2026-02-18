Ex-ministro de Bolsonaro divulga adesivos pró-Flávio - Reprodução/ redes sociais

Publicado 18/02/2026 11:24

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais no domingo, 15, um vídeo em que aparece distribuindo adesivos em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Palácio do Planalto neste ano.



Na gravação, Machado cola o material na motocicleta de um apoiador. No adesivo, lê-se "Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", ao lado de uma imagem do senador beijando a cabeça do ex-presidente.



Ao divulgar o vídeo, o ex-ministro escreveu: "Onde ando sempre me pedem adesivos de @flaviobolsonaro". "Fizeram fila para adesivar. Enquanto Lula pula nos blocos, eu faço o meu trabalho de formiguinha", afirmou em publicação na rede social X.