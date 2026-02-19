Fachin suspendeu julgamento da liminar que prorrogou prazo para distribuição de lucros e dividendos referentes a 2025 - STF / Rosinei Coutinho

Publicado 19/02/2026 11:44

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu o julgamento da liminar que prorrogou até 31 de janeiro deste ano o prazo para distribuição de lucros e dividendos referentes a 2025. O ministro pediu destaque, o que transfere a discussão do plenário virtual para o plenário físico, ainda sem data marcada.

A liminar foi proferida pelo ministro Kássio Nunes Marques em 26 de dezembro e atendeu a pedidos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

As entidades questionaram trechos da lei que condicionam a isenção do Imposto de Renda sobre lucros e dividendos apurados no ano de 2025 à aprovação da distribuição até 31/12.

Até a suspensão do julgamento, Nunes Marques havia sido acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes.