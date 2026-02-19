Jovem acabou conduzido a uma unidade da PF para prestar esclarecimentosDivulgação / PF

Um homem, de 20 anos, foi conduzido para prestar depoimento na Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (18), após passar um trote para uma funcionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, sobre uma suposta bomba.
O jovem, que não teve a identidade divulgada, contou à funcionária do aeroporto que havia um artefato explosivo em um voo da companhia Air Europa, que sairia do Terminal 2. O policiamento da área e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foram acionados e identificaram o responsável pela ligação.
Por conta da falsa denúncia, o voo da Air Europa, que sairia às 15h05 com destino a Madri, na Espanha, atrasou e partiu por volta das 17h30.
O indivíduo afirmou que a ligação foi uma "brincadeira" e, em seguida, acabou conduzido a uma unidade da PF para prestar esclarecimentos.
A reportagem não conseguiu contato com a Air Europa. O espaço segue aberto.