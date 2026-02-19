Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 19/02/2026 22:44

O prêmio do concurso 2.974 da Mega-Sena acumulou nesta quinta-feira (19).

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 21 de fevereiro, é de R$ 105 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40

Na quina, 108 apostas acertaram. Cada uma vai receber o valor de R$ 27.143,02.

Outras 7.587 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 636,88 cada.

