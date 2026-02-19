Daniel Vorcará só deporá na CPMI do INSS e na CAE do Senado se quiserReprodução/ internet
Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa
Ministro negou deslocamento do banqueiro de jatinho particular
Moraes manda presidente da Unafisco depor após críticas a operação
Servidores são acusados de acessar ilegalmente dados de ministros
Como um celular resgatado do esgoto ajudou a polícia a esclarecer morte de corretora em GO
Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi atacada pelo síndico Cléber Rosa de Oliveira no subsolo do condomínio onde morava em Caldas Novas
X retira postagem de intolerância religiosa após ação da AGU
Plataforma é acionada por disseminação de conteúdo ilegal
Aeronave pousa em Guarulhos segundos antes de outro avião decolar da mesma pista
Latam informou que avião recebeu autorização da torre de controle
Líder do União-PP ameaça não apoiar PL ao governo de Santa Catarina por excesso de candidatos ao Senado
Disputa pode comprometer planos de reeleição de Jorginho Melo
