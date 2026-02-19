Pré-candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado pode rachar a direita em Santa Catarina - Renan Olaz/Agência Brasil

Publicado 19/02/2026 19:43 | Atualizado 19/02/2026 19:43

O deputado federal Fábio Schiochet (União-SC), coordenador da federação União Progressista, que junta o PP e o União Brasil, disse que caso o PL apoie a candidatura de Caroline de Toni (PL-SC) e de Carlos Bolsonaro (PL) ao Senado nas eleições deste ano, a federação deixará de apoiar a candidatura de Jorginho Mello (PL) à reeleição em Santa Catarina.

"Como coordenador da federação em SC não iremos admitir disputar três candidatos para duas vagas, sendo assim for a vontade do governador nosso caminho será de João Rodrigues, do PSD", diz o parlamentar.

A decisão do ex-vereador do Rio em lançar candidatura ao Senado em Santa Catarina, anunciada no segundo semestre do ano passado, já causou problemas desde então.

Isso porque os presidentes do PL, Valdemar Costa Neto, e do PP, Ciro Nogueira, têm acordo que passava por uma chapa com dois nomes na disputa — inicialmente esses postulantes seriam a deputada Caroline de Toni e o já senador Esperidião Amin (PP-SC)

Vendo que poderia ter o apoio do partido rifado, De Toni conduz tratativas para migrar ao Novo. Ela afirmou ter ouvido do presidente nacional do PL que não haveria espaço para sua candidatura ao Senado após a confirmação de Carlos na disputa por Santa Catarina.

Amin já afirmou que ninguém pode barrar sua candidatura, mas reconheceu que não há espaço para uma chapa com três postulantes ao Senado no mesmo campo político. Ao falar da candidatura, ele lembra que é amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) há 34 anos.

Interlocutores de Bolsonaro, porém, dizem que ele sinaliza apoio à candidatura de Carlos e De Toni ao Senado — o que poderia deixar a federação do PP com o União de fora.

Nesta quarta-feira, 18, Carlos Bolsonaro postou uma foto ao lado de De Toni . Articuladores da federação trabalham com a hipótese, desde ao ano passado, que Jorginho Mello precisa ter apoio das duas legendas para assegurar a reeleição neste ano. Para eles, Jorginho apenas venceria com o apoio do União Progressista e se deixar o PSD isolado.

Dentro da federação, os ataques de aliados de Carlos a parlamentares de Santa Catarina e ao próprio estado poderiam aumentar a rejeição a Carlos Bolsonaro e levá-lo a um surpreendente revés para a família.