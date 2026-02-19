Pré-candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado pode rachar a direita em Santa Catarina Renan Olaz/Agência Brasil
Líder do União-PP ameaça não apoiar PL ao governo de Santa Catarina por excesso de candidatos ao Senado
Disputa pode comprometer planos de reeleição de Jorginho Melo
Depoimento de Vorcaro vira disputa entre CPMI e Comissão do Senado
Presidente da CAE, Renan Calheiros, denuncia tentativa de esvaziar os trabalhos do seu colegiado
Receita demite de cargo de chefia auditor suspeito de acessar dados de parente de Gilmar Mendes
Ricardo Mansano admitiu que verificou infromações de ministros do Supremo e de parentes 'por engano'
Flávio Bolsonaro viaja aos EUA e engorda agenda externa após ida a Oriente Médio e França
É a terceira ida ao exterior desde que se lançou como pré-candidato à Presidência da República
Quatro em cada dez mortes por câncer no Brasil são evitáveis
Estudo internacional foi publicado pela revista The Lancet
STF derruba lei que criou Programa Escola Sem Partido no Paraná
Iniciativa municipal foi considerada inconstitucional por unanimidade
