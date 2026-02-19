Homem arrisca vida de bebê para foto em mirante das cataratas do IguaçuReprodução Internet
Homem arrisca vida de bebê para foto em mirante das cataratas do Iguaçu
Cena foi registrada por turistas que visitavam o parque e viralizou nas redes sociais
CPMI do INSS vai cobrar explicação de Vorcaro sobre encontros com Toffoli
Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a decisão de pautar ou não o pedido
Caso Master: corregedor manda cinco tribunais explicarem depósitos bilionários no BRB
Mauro Campbell quer saber detalhes das tratativas, quem propôs o negócio, seus operadores, o que motivou a medida e garantias
Tribunal condena militares por desvio de 36 caixas de picanha, contrafilé e alcatra do quartel
Segundo denúncia do Ministério Público Militar, o aspirante e o cabo, à época integrantes do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola), furtaram gêneros avaliados em R$ 22.328,82
Líder do PT defende votação do PL Antifacção que trava pauta da Câmara
Proposta tramita em regime de urgência e, por isso, passou a travar a pauta da Casa desde 9 de fevereiro
Greve na Argentina provoca alteração nos voos da Latam
Passageiro deve entrar em contato com a empresa antes de se dirigir ao aeroporto
'Escola Sem Partido': STF julga ação contra lei que institui 'neutralidade política'
Ação contrária à lei foi apresentada em 2019 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e pela Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexuais
