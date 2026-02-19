Homem arrisca vida de bebê para foto em mirante das cataratas do Iguaçu - Reprodução Internet

Publicado 19/02/2026 18:27 | Atualizado 19/02/2026 18:28

Um homem foi flagrado segurando um bebê por cima das grades de segurança do mirante da Garganta do Diabo, que fica do lado argentino das Cataratas do Iguaçu, na última terça-feira, 17.

A cena foi registrada por turistas que visitavam o parque e viralizou nas redes sociais. Usuários das redes apontaram que os visitantes estariam arriscando a vida do filho pela foto. A identidade do homem que segurou o bebê não foi revelada.

A empresa responsável pela área do Parque Nacional Iguazú não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Conforme o código de ética do Parque do Iguazú, os visitantes não devem ultrapassar as trilhas demarcadas. Em caso de descumprimento das normas, o documento prevê que, dependendo da gravidade, podem ser feitas denúncias perante os organismos competentes. O parque promove ativamente o "comportamento responsável".

Somente em 2025, o Parque do Iguazú recebeu 1.532.230 visitantes, sendo 39,8% argentinos e 34,7% turistas internacionais. Os países de origem mais frequentes foram o Brasil (21,4%) e os Estados Unidos (11,6%).