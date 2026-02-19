Toffoli teria se encontrado com Daniel Vorcaro em dez ocasiõesSergio Lima / AFP
CPMI do INSS vai cobrar explicação de Vorcaro sobre encontros com Toffoli
Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a decisão de pautar ou não o pedido
CPMI do INSS vai cobrar explicação de Vorcaro sobre encontros com Toffoli
Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a decisão de pautar ou não o pedido
Caso Master: corregedor manda cinco tribunais explicarem depósitos bilionários no BRB
Mauro Campbell quer saber detalhes das tratativas, quem propôs o negócio, seus operadores, o que motivou a medida e garantias
Tribunal condena militares por desvio de 36 caixas de picanha, contrafilé e alcatra do quartel
Segundo denúncia do Ministério Público Militar, o aspirante e o cabo, à época integrantes do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola), furtaram gêneros avaliados em R$ 22.328,82
Líder do PT defende votação do PL Antifacção que trava pauta da Câmara
Proposta tramita em regime de urgência e, por isso, passou a travar a pauta da Casa desde 9 de fevereiro
Greve na Argentina provoca alteração nos voos da Latam
Passageiro deve entrar em contato com a empresa antes de se dirigir ao aeroporto
'Escola Sem Partido': STF julga ação contra lei que institui 'neutralidade política'
Ação contrária à lei foi apresentada em 2019 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e pela Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexuais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.