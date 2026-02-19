'Escola Sem Partido': STF julga ação contra lei que institui 'neutralidade política'Antônio Cruz/Agência Brasil
'Escola Sem Partido': STF julga ação contra lei que institui 'neutralidade política'
Ação contrária à lei foi apresentada em 2019 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e pela Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexuais
'Tá rindo do quê?': juiz confunde deformidade facial de testemunha com risada em audiência
Audiência ocorreu em 21 de maio de 2024, mas só agora as imagens se tornaram públicas
Corretora foi atraída para emboscada e morta por síndico com dois tiros na cabeça, diz polícia
Delegado que investiga o caso concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira
Homem morre após choque em canteiro de obras no aeroporto de Guarulhos
Trabalhador tinha 26 anos e teria encostado em cabo de alta tensão
Porto de Santos registra recorde na movimentação de carga em janeiro
Agronegócio impulsiona desempenho histórico, com destaque para açúcar, soja e contêineres
Congresso acumula 77 vetos de Lula sem análise, além dos 'penduricalhos' a servidores
Sem convocação desde novembro, parlamentares pressionam Davi Alcolumbre
